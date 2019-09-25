Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Судья из Крыма получил 12 лет с конфискацией

Комментариев: 2
Судья "Верховного Суда" Крыма получил 12 лет тюрьмы. Приговор Святошинский суд Киева вынес заочно.
Приговор вынесен заочно
Приговор вынесен заочно
Корреспондент.net

Святошинский районный суд Киева заочно признал крымского судью виновным в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Читай также: Украина заявила отвод судьи в деле о "скифском золоте"

В ходе судебного разбирательства было установлено, что судья участвовал в формировании так называемых "органов власти" на территории Крыма. Кроме того, будучи судьей "Верховного Суда", он пытался не допустить возвращения контроля над полуостровом Украине.

Мужчину заочно осудили на 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которым тот владеет.

Как сообщалось 20 сентября, профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”, стали известны детали громкого скандала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Крым, тюрьма, судьи, судья, тюремный срок, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    25.09.2019, 13:03
Оценка:  0
BROKER666
г0ндонам нема покоя
Зорян_и_Шкиряк    25.09.2019, 12:53
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Сам подсудимый то в курсе дела?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь