Антон Геращенко назначен замом Авакова

Геращенко назначил замминистра МВД.

Экс-нардепа Антона Геращенко назначили заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Нардеп сегодня присутствует на заседании Кабинета Министров, где и приняли решение о назначении Геращенко.

По данным нардепа Гончаренко, правительство поддержало назначение Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова.

К слову, Геращенко является давним соратником нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, стало известно, что Сергей Яровой остался первым заместителем. Кроме Геращенко, заместителями главы МВД будут Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Напомним, ранее СМИ писали, что Геращенко хочет стать замом Авакова. Антон Геращенко претендует на должность замглавы МВД.

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