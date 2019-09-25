Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Антон Геращенко назначен замом Авакова

Комментариев: 3
Геращенко назначил замминистра МВД.
Геращенко стал замом Авакова
Геращенко стал замом Авакова
facebook.com/anton.gerashchenko.7

Экс-нардепа Антона Геращенко назначили заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Читай также: В МВД нашли кандидата на пост главы Нацполиции - депутат

Нардеп сегодня присутствует на заседании Кабинета Министров, где и приняли решение о назначении Геращенко.

По данным нардепа Гончаренко, правительство поддержало назначение Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова. 

К слову, Геращенко является давним соратником нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, стало известно, что Сергей Яровой остался первым заместителем. Кроме Геращенко, заместителями главы МВД будут Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Напомним, ранее СМИ писали, что Геращенко хочет стать замом Авакова. Антон Геращенко претендует на должность замглавы МВД.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Геращенко, Аваков, замминистра МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
kapablankas    25.09.2019, 13:55
Оценка:  0
kapablankas
не на долго
Орест_Пiхва    25.09.2019, 13:18
Оценка:  +4
Орест_Пiхва
И все таки аваков наверно гераща в шоколадный глаз долбит)))
ЗаУкраину    25.09.2019, 13:15
Оценка:  +5
ЗаУкраину
Ничто не ново под луной..

зЕбилы сами, вручную закатывают свой рейтинг.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь