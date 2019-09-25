ГБР разоблачило присвоение средств порта "Южный"

Старые тепловоза за 3 млн грн купили за 26 миллионов.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявили незаконное присвоение средств государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры и ГП "Морской торговый порт "Южный".

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Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для порта "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

По заключению экспертов, их реальная стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в ​​Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

"Были проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

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Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство - Генеральная прокуратура", - добавили в ГБР.

Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, объявлен конкурс на концессию портов "Ольвия" и "Херсон".

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