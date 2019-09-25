Игорь Клименко стал главой Нацполиции

Кандидатуру Клименко продвигало МВД во главе с Арсеном Аваковым.

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Кабинет министров назначил новым главой Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Александр Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал он в Facebook.

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Ранее Гончаренко уже писал, что Национальную полицию Украины может возглавить ее нынешний замглавы Игорь Клименко.

По словам нардепа, кандидатуру Клименко продвигало МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.

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