Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Игорь Клименко стал главой Нацполиции

Спецтема: Инфографика
Комментариев: 1
Кандидатуру Клименко продвигало МВД во главе с Арсеном Аваковым.
Клименко возглавил Нацполицию
Клименко возглавил Нацполицию
mvs.gov.ua

Читай также: Полиции Херсонской области представили нового начальника

Кабинет министров назначил новым главой Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Александр Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал он в Facebook.

Читай также: “Его ждет вся страна”: У Авакова рассказали, что ждет Януковича в Украине

Ранее Гончаренко уже писал, что Национальную полицию Украины может возглавить ее нынешний замглавы Игорь Клименко. 

По словам нардепа, кандидатуру Клименко продвигало МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Нацполиция, Клименко, МВД, Гончаренко, Аваков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ЗаУкраину    25.09.2019, 13:41
Оценка:  +2
ЗаУкраину
достойная замена?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь