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В Украину уже прибыло более 2 тыс. хасидов

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Основной поток паломников ожидается в пятницу и воскресенье.
В Украину уже прибыло более 2 тыс. хасидов
© dpsu.gov.ua
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В Украину уже прибыло более 2 тыс. хасидов
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По состоянию на утро 25 сентября в Украину уже прибыло около 2 тысяч паломников-хасидов и ожидается прибытие еще около 19 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Большинство гостей прибывает чартерными рейсами через терминал “Б“ аэропорта “Борисполь“. Самые большие группы хасидов - 32 рейса общей численностью около 6 тыс. человек - ожидаются в ночь на пятницу и в воскресенье, 29 сентября.

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Как отмечают в Госпогранслужбе, пограничниками отработан весь комплекс мероприятий по вопросам проверки паспортов, в том числе обнаружения признаков подделки паспортов.

Напомним, в Умань прибыли 550 полицейских для охраны правопорядка на Рош-ха-Шана.

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Теги: хасиды, Госпогранслужба, Борисполь
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