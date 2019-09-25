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ВСУ получили уникальное вооружение

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Украинским воинам передали самоходные минометы.
ВСУ получили новые минометы
ВСУ получили новые минометы
СМВ

Вооруженные силы Украины провели приемо-сдаточные испытания мобильных минометов БАРС-8ММК 4909 120 А. Об этом сообщает портал ukrmilitary.com.

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Эти уникальные самоходные минометы переданы на вооружение ВСУ. Во время приема были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены стрельбовые испытания.

БАРС-8ММК - уникальная система, которая позволяет поражать различные по характеру и типу цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью. 

Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм. Она состоит из системы автоматического развертывания-свертывания и автоматизированной системы наведения и управления огнем миномета. Именно за счет этого обеспечивается отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражения целей и корректировки огня и контроль эффективности стрельбы.

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За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем по сравнению с обычными минометными системами.

Напомним, украинский флот проводит боевые учения под Одессой. Моряки проведут стрельбы, поучаться взаимодействию, отработают боевое маневрирование и проведут учебную спасательную операцию.

 

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Теги: Барс-8ММК, минометы, БАРС, ВСУ
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Комментариев (1)
dimasvetik    25.09.2019, 13:55
Оценка:  0
dimasvetik
Крутяк!!!
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