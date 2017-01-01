Таможенники не виноваты: Нефедов объяснил конфуз с бывшей женой Князева

Машина передвигалась по зеленому коридору и не вызвала подозрений.

Читай также: ГБР расследует, как экс-жена Князева провезла через таможню 650 тыс. евро

Прямой вины таможенников в пропуске экс-супруги главы Нацполиции Сергея Князева нет, заявил глава Таможенной службы Максим Нефедов под одним постов Facebook.

“Как ни странно, но здесь прямой вины таможенников нет“ - заверил он в дискуссии с одним из интернет-пользователей.

По словам чиновника, авто экс-супруги Князева шло по “зеленому коридору“, риски не сработали ни на машину, ни на людей. “Таможенники не обыскивают частные машины“, - подчеркнул он.

Читай также: Глава Нацполиции объяснил задержание своей экс-жены в Польше



“Я смотрел видео с камер, незаметно нарушений технологии работы. Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР исследует, есть ли факты, что кто-то эту машину сопровождал“, - отметил в то же время Нефедов.

Что касается поляков, которые обнаружили сумку с деньгами, глава Таможенной службы заявил: “У них была спецоперация“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше экс-супругу Князева подозревают в отмывании денег.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram