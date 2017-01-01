Под Одессой ребенок случайно повесился на канате от "шведской стенки"

Предварительно, 10-летний мальчик упал и запутался в канате. Его мать находилась в соседней комнате.

В городе Южный Одесской области 10-летний мальчик обнаружен повешенным на канате “шведской стенки“.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

ЧП случилось во вторник, 24 сентября, когда ребенок находился в комнате один.

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“Мать 10-летнего мальчика нашла сына в петле из каната от “шведской стенки“. Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка, к сожалению, оказались напрасными“, - сообщили в полиции.

Следственно-оперативной группой установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Предполагается, что, забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка находилась в соседней комнате.

Как отмечается, семья, в которой воспитывался погибший, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

пресс-служба Нацполиции

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай“. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Напомним, в январе 2018 года 12-летний школьник погиб от удушения в парке Софиевка.

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