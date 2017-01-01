"Все министерства в одном здании": Дубилет о своей задаче-максимум

Министр Кабинета министров хочет сэкономить на вспомогательных подразделениях министерств, сделав их общими.

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что работу вспомогательных подразделений исполнительной власти нужно максимально централизовать и в перспективе даже собрать все министерства в одном здании. Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сегодня каждое министерство представляет собой огромную структуру, в которой большинство сотрудников занимается не формированием или реализацией политики министерства, а поддерживающими функциями:

Сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое IТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали таких 19 направлений, - написал Дубилет.

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Министр заявил, что хочет максимально централизовать все вспомогательные функции министерств, чтобы избежать подобного дублирования и сэкономить на содержании правительства:

На этой неделе мы договорились с новосозданным Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут “аутсорсить“ ресурсы Секретариата.

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Дубилет уверен, что данный подход имеет огромный потенциал не только для Кабмина, но и для других органов власти, в том числе в регионах.

Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву, - подытожил свои мысли глава правительственной канцелярии.

Напомним, Дубилет заявил, что “выпал в осадок“ от количества бумаги, используемой Кабмином.

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