Обыски на Закарпатье: В область отправили Нацгвардию и 80 следователей

В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников.

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В Хусте, Мукачево и Ужгороде представители силовых структур устроили "чистки" и проверку чиновников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Келемен.

"В Хусте даже взяли в осаду Хустский городской совет и пропускают всех по удостоверениям (другие говорят, что взяли кого-то на взятке)", - написал он.

По некоторым данным, обыски связаны с летним инцидентом, когда обстреляли авто начальника УЗЕ. После этого под прицел силовиков попали закарпатские чиновники и члены организованных преступных групп.

Для эффективного проведения спецоперации на Закарпатье на самолете отправили и бойцов Национальной гвардии. Самолет с ними утром приземлился в аэропорту Ужгород.

Закарпатский журналист Виталий Глагола также подтвердил обыски на Закарпатье.

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"В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. Причина - дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива. По моей информации, которую проверил из нескольких источников - обыски проводят и у экснардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо. В Ужгороде по адресу Рылеева, 4 также обыски. Уже есть и первые задержанные. Арестован Михаила Данила, официально - руководителя федерации бокса Закарпатья. Неофициально - бывшего милиционера и руководителя охраны Андрея Стрижака. Кроме того, задержан подозреваемый-исполнитель стрельбы - действующего полицейского", - рассказал Глагола.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в управлении полиции Житомира. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье о незаконном использовании специальных технических средств.

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