Стоимость таких транзитных "услуг" для каждого из нелегалов составляла от трех до четырех тысяч долларов.

СБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕС

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СБУ раскрыла схему перевозки нелегалов через территорию Украины в ЕС

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили деятельность организованной группировки, которая специализировалась на переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что выходцам из восточных стран с повышенным террористическим риском въезжать на территорию ЕС помогали двое жителей Львова и одна киевлянка. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.

Подозреваемые обеспечивали "транзитеров" поддельными паспортами граждан одной из европейских стран, а затем на собственном транспорте группами отправляли иностранцев к границе с ЕС.

Стоимость таких транзитных “услуг“ для каждого из нелегалов составляла от трех до четырех тысяч долларов. Правоохранители задержали подозреваемых согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов.

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Сейчас задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение и блокировки деятельности организованной группировки проводилось совместно с прокуратурой города Киева и следователями столичной полиции.

Как сообщалось 16 апреля, под Киевом разоблачили группировку, подделывавшую документы для нелегалов.

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