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Янукович не боится возвращаться в Украину, - адвокаты

Комментариев: 1
Адвокаты уже и готовят плацдарм для возвращения Виктора Януковича в Украину.
Янукович вернется в Украину
Янукович вернется в Украину
EPA/UPG

Слухи вокруг вероятного возвращения беглого Януковича не утихают. Адвокаты “легитимного” заявили, что тот не боиться возвращаться в Украину.

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В комментарии для Радио Свобода адвокат президента-беглеца заявил, что его подопечный совершенно не боится возвращаться в Украину и обязательно пересечет государственную границу.

По словам Сердюка, для возвращения беглого Януковича должны быть только юридические основания. Поэтому его адвокаты занимаются оспариванием судебного приговора, согласно которому Янукович приговорен к 13 годам колонии особого режима за государственную измену.

Напомним, ранее адвокат сообщил, что Янукович готовится вернуться в Украину. В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.

 

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Теги: Янукович, беглец, возвращение
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    25.09.2019, 14:47
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Возврат "легитимного"" путешественника из Ростова на Дону будит происходить вмести к Крымом?
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