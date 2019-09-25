Янукович не боится возвращаться в Украину, - адвокаты

Адвокаты уже и готовят плацдарм для возвращения Виктора Януковича в Украину.

Слухи вокруг вероятного возвращения беглого Януковича не утихают. Адвокаты “легитимного” заявили, что тот не боиться возвращаться в Украину.

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В комментарии для Радио Свобода адвокат президента-беглеца заявил, что его подопечный совершенно не боится возвращаться в Украину и обязательно пересечет государственную границу.

По словам Сердюка, для возвращения беглого Януковича должны быть только юридические основания. Поэтому его адвокаты занимаются оспариванием судебного приговора, согласно которому Янукович приговорен к 13 годам колонии особого режима за государственную измену.

Напомним, ранее адвокат сообщил, что Янукович готовится вернуться в Украину. В то же время обвинение заявляет об уверенности в своей позиции относительно приговора экс-президенту.

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