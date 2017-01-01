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Премьер Чехии пригласил Зеленского в Прагу

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Андрей Бабиш пригласил Зеленского в Чехию.
Зеленский и Бабиш
Зеленский и Бабиш
twitter.com/strakovka

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу с официальным визитом. Приглашение Бабиш Зеленскому вручил на их официальной встрече.

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На своей странице в Twitter после встречи чешский премьер написал, что это была “очень дружеская встреча”.

Мы говорили о влиянии Вышеградской “четверки” в рамках Европейского союза. Я пригласил господина президента в Прагу, чтобы он мог встретиться в премьерами V4, - написал Бабиш.

Напомним, Зеленский достойно ответил россиянам. Президент Украины ответил на вопросы представителей российских медиа очень достойно. Журналисты задали ему вопрос касательно того, оказывал ли Трамп на него давление во время телефонного разговора.

 

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Теги: Зеленский, Бабиш, Чехия, приглашение
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