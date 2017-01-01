Премьер Чехии пригласил Зеленского в Прагу

Андрей Бабиш пригласил Зеленского в Чехию.

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу с официальным визитом. Приглашение Бабиш Зеленскому вручил на их официальной встрече.

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На своей странице в Twitter после встречи чешский премьер написал, что это была “очень дружеская встреча”.

Мы говорили о влиянии Вышеградской “четверки” в рамках Европейского союза. Я пригласил господина президента в Прагу, чтобы он мог встретиться в премьерами V4, - написал Бабиш.

Ukrajinskému prezidentovi @ZelenskyyUa pogratuloval premiér k vítězství v prezidentských i parlamentních volbách. „Bylo to velice přátelské setkání. Mluvili jsme o vlivu V4 v rámci EU. Pozval jsem pana prezidenta do Prahy, kde by se mohl setkat s premiéry V4,“ řekl @AndrejBabis. pic.twitter.com/Ch3w4tPIsc — Úřad vlády ČR (@strakovka) 24 вересня 2019 р.

Напомним, Зеленский достойно ответил россиянам. Президент Украины ответил на вопросы представителей российских медиа очень достойно. Журналисты задали ему вопрос касательно того, оказывал ли Трамп на него давление во время телефонного разговора.

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