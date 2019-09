Премьер Чехии пригласил Зеленского в Прагу

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу с официальным визитом. Приглашение Бабиш Зеленскому вручил на их официальной встрече.

На своей странице в Twitter после встречи чешский премьер написал, что это была “очень дружеская встреча”.

Ukrajinskému prezidentovi @ZelenskyyUa pogratuloval premiér k vítězství v prezidentských i parlamentních volbách. „Bylo to velice přátelské setkání. Mluvili jsme o vlivu V4 v rámci EU. Pozval jsem pana prezidenta do Prahy, kde by se mohl setkat s premiéry V4,“ řekl @AndrejBabis. pic.twitter.com/Ch3w4tPIsc