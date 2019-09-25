Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра: Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск ФГИУ

Было два встречных иска.

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) к ООО Галтера в деле о возвращении “Днеправиа“ в госсобстенность. Из-за нюансов договора прописанного с юридическими неточностями, весь аэропорт Днепра – с терминалом, взлетной полосой и радиомаячной системой теперь принадлежит фирме Коломойского.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: ГПУ сняла арест с “вертолетной площадки Януковича“ - Игорь Луценко

Так, 24 сентября в судебном реестре появилось решение Хозяйственного суда Киева по аэропорту Днепра. Суд рассматривал два встречных иска: Фонда госимущества о разрыве договора по покупке акций аэропорта, и собственника аэропорта – компании “Галтера“, которую связывают Игорем Коломойским, об отмене пунктов договора по передаче взлетной полосы, радиомаячной системы и размере инвестиций.

Отмечается, что 28 августа 2009 года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи акций “Днеправаиа“ с компанией “Галтера“ за 59 млн 017 тыс. грн. Полную стоимость пакета акций оплатили в сентябре 2009 года.

По условиям инвестиционного договора, “Галтера“ должна была вложить в развитие международного аэропорта “Днепропетровск“ 882,1 млн. грн. Из этой суммы 107 млн. грн должно было пойти на реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, которую должны были передать в собственность государства.

Но из всей суммы на реконструкцию полосы к началу военного противостояния на востоке Украины потратили 6,117 млн. грн. Всего, вместо 882,1 млн грн новый собственник вложил в развитие аэропорта 142,1 млн грн. А потом наступил 2014 год, в аэропорт пришли военные и всем было не до реконструкции взлетной полосы. К слову, это был последний год внесения инвестиций.

Читай также: ДТЭК Ахметова получил контроль над Киевоблэнерго

Осознанно или нет, но государство при подписании договора поскупилось на хороших юристов. Дело в том, что по условиям договора (п.11.1.2) “Галтера“ должна была передать взлетную полосу, радиомаячную систему и земли, на которых они находятся в собственность государства, чтобы оно создало “на их базе государственное предприятие“. Но в договоре не было четкого определения – кому именно нужно передавать: какому министерству или какому госпредприятию.

Только в 2015 году, уже после завершения срока внесения инвестиций, Кабмин выдал распоряжение №1136-р по которому Минобороны должно было забрать причитающееся. Но перечень в распоряжении не соответствует тому, что прописан в договоре. Это сыграло на руку новому собственнику.

Кроме этого, в пунктах договора 11.2.1. и 11.2.2. “Галтера“ должна была сделать инвестиции для подготовки Днепра к чемпионату по футболу 2012 года. Но, во-первых, четкая сумма инвестиций, график внесения, объем работ и расчетный счет, на который нужно было перевести деньги в договоре не указан. Более того, другой пункт соглашения запрещает компании увеличивать или уменьшать уставной капитал “АК “Днеправиа“.

Читай также: ектар Труханова острова захватили люди Медведчука - Bihus.info

На невыполнении этих пунктов договора хотел сыграть Фонд госимущества, чтобы расторгнуть договор и вернуть акции государству. Но компания “Галтера“, указала на неточные формулировки в соглашении и осталась в выигрыше. В итоге, суд отказал Фонду в возвращении акций и отменил пункты договора о передаче взлетной полосы и радиомаячной системы государству.

Дело по акциям аэропорта уже прошло первый круг судебных инстанций. Фонд госимущества может подать апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева.

Как сообщалось 23 сентября, по мнению эксперта Кошнирука, “Центрэнерго“ для Коломойского - удобный механизм выдаивания средств из бюджета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram