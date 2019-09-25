Боевики начали рассылать много СМС-спама украинским военным
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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизировалась рассылка СМС-спама украинским военным. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает РБК-Украина.
По данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе повышают уровень технического обеспечения для пропагандистских мер.
В частности, боевики активизировали рассылку СМС-спама для психологического воздействия на личный состав ВСУ и населения.
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“Это связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий“, - отметил Гуцуляк.
Напомним, ранее Германия опровергла выдачу виз жителям ОРДЛО.
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Ты ж из какого-то российского Мухосранска аж под китайской границей?
Что у вас там за дурь такая, путинское???