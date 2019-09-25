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Боевики начали рассылать много СМС-спама украинским военным

Комментариев: 3
В Минобороны констатировали активизацию рассылки СМС-спама подразделениям ВСУ.
На Донбассе боевики шлют смс военным
На Донбассе боевики шлют смс военным
штаб ООС

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизировалась рассылка СМС-спама украинским военным. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает РБК-Украина.

По данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе повышают уровень технического обеспечения для пропагандистских мер.

В частности, боевики активизировали рассылку СМС-спама для психологического воздействия на личный состав ВСУ и населения.

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“Это связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий“, - отметил Гуцуляк.

Напомним, ранее Германия опровергла выдачу виз жителям ОРДЛО.

 

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Теги: СМС, спам, военные, боевики, Донбасс, Минобороны
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    25.09.2019, 15:38
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
А что в СМС-ках пишут то? Сказали бы! Манят горилкой и бабами или угрожают выжечь мозги цитатами Великого Пу?
T-REX2    25.09.2019, 16:24
Оценка:  -3
T-REX2
оплати кредит
WTF2wtf    25.09.2019, 16:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу, гривневый кредит "банка Дыры" из российского бюджета ...

Ты ж из какого-то российского Мухосранска аж под китайской границей?
Что у вас там за дурь такая, путинское???
WTF2wtf    25.09.2019, 16:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Хeрню очередную тупую, как обычно вы несете, рашик ...
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