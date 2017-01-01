МИД надеется на перезагрузку отношений Украины и Венгрии

Старт новому этапу отношений должна дать сегодняшняя встреча министров иностранных дел двух стран.

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В МИД Украины рассчитывают, что встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто, которая запланирована на сегодня в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, даст “новый старт“ двусторонним отношениям. Об этом заявил заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей во время международной дискуссии “Украина-Венгрия: на пути к пониманию“, сообщает Укринформ.

Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, который, возможно, ознаменует начало нового периода в украинско-венгерских отношениях - периода поиска конструктивного, какого-то взаимоприемлемого решения... периода конструктивного диалога и движения навстречу, - сказал Соловей.

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Украинский дипломат подчеркнул, что Украина выполняет рекомендации Венецианской комиссии касательно продления переходного периода для имлементации 7 статьи закона “Об образовании“. Также, по его словам, Украина предложила венгерской стороне конкретные инициативы по совместному развитию украинского Закарпатья и реализации там инфраструктурных проектов.

Соловей отметил, что Украина не пытается “изобрести велосипед“, а предлагает Венгрии ту модель решения подобного рода конфликтов, которая уже успешно применялась в Европе.

Я имею в виду опыт урегулирования венгерско-словацкой очень подобной проблемы… Но этот период завершился после того, как оба премьера - венгерский и словацкий - провели конструктивную встречу, договорились перевести коммуникацию в другое русло и сосредоточиться на решении конкретных практических вопросов экономического характера и развитии трансграничных регионов. Острота проблемы после этого была снята. Я также надеюсь, что венгерские партнеры прислушаются к нашему мнению и пойдут нам навстречу, - отметил дипломат.

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Тем не менее, Соловей констатировал, что, пока какого-то ощутимого движения навстречу со стороны Венгрии в МИДе не увидели“.

Напомним, в Венгрии заявили, что не препятствуют интеграции Украины в НАТО.

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