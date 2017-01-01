В ОП рассказали детали переговоров Зеленского с Лавровым

Президент и российский дипломат обсудили “нормандский формат”.

В Офисе президента Украины рассказали, о чем говорили Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в ОПУ.

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В Офисе президента отметили, что разговор состоялся вчера на приеме. Также отмечается, что Зеленский и Лавров обсудили “нормандский формат”.

Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа, - сообщил источник.

Известно, что инициатором общения стал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Именно он обратился к Владимиру Зеленскому.

Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата, - добавил источник.

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Напомним, сегодня российские СМИ писали, что Зеленский провел краткие переговоры с Лавровым. Президент Украины и глава МИД России обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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