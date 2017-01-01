Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мосийчука и Булатова уволили из Кабмина

Комментариев: 0
Глава Госагенства резарва и его заместитель потеряли свои должности.
Кабмину уволил главу Госагенства по резерву
Кабмину уволил главу Госагенства по резерву
пресс-служба Кабмина

Читай также: "Все министерства в одном здании": Дубилет о своей задаче-максимум

Кабмин уволил главу Госагентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, Мосийчук был назначен глава Государственного агентства резерва в июле 2015 года.  Экс-министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова назначили заместителем председателя Госрезерва в июне 2018 года.

Ранее Кабмин назначил новым главой Нацполиции Игоря Клименко. Он рассказал о приоритетах своей работы с момента назначения.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Мосийчук, Булатов, увольнение, Кабмин, Госагентство резерва
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь