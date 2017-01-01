Мосийчука и Булатова уволили из Кабмина

Глава Госагенства резарва и его заместитель потеряли свои должности.

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Кабмин уволил главу Госагентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, Мосийчук был назначен глава Государственного агентства резерва в июле 2015 года. Экс-министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова назначили заместителем председателя Госрезерва в июне 2018 года.

Ранее Кабмин назначил новым главой Нацполиции Игоря Клименко. Он рассказал о приоритетах своей работы с момента назначения.

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