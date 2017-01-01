В Херсоне будут судить экс-депутата облсовета Рыщука

Депутата подозревают в хулиганстве.

Прокуратура Херсонской области 25 сентября сообщила о подозрении в хулиганстве депутату облсовета Евгению Рыщуку (фракция БПП), который 22 сентября участвовал в драке с депутатом Олешковского района Романом Чухаловым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Уточняется, что Рыщука подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины. Это хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия.

В прокуратуре сообщают, что 22 сентября указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте “совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., причинив ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого вскрик в ночное время образ нецензурной бранью“.

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Также уточняется, что подозреваемый ударил нескольких журналистов, которые пытались зафиксировать его поведение и отобрал у них телефоны. Также он, по версии прокуратуры, угрожал физической расправой.

Напомним, что Рыщук, который является одним из фигурантов в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА, но в апреле 2019 года он ушел в отставку вслед за главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Как сообщалось 23 сентября, в Херсонской области экс-депутат Евгений Рищук, находясь в нетрезвом состоянии, избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова, также досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место, когда услышал о драке.

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