Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Жена президента посетила важное мероприятие.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди мира в ООН. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Читай также: “Настало время действовать“: Елена Зеленская рассказала о планах на будущее

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития, - написала Елена Зеленская.

Читай также: Визит Владимира и Елены Зеленских в США: Какие наряды выбрала первая леди

Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.

Елена Зеленская на мероприятии появилась в классическом брючном костюме небесного цвета.

Напомним, в Сети опубликовали редкие со свадьбы Владимира и Елены Зеленских. На фанатской странице первой леди появились архивные свадебные снимки президентской четы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.