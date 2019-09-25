Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди мира в ООН. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Читай также: “Настало время действовать“: Елена Зеленская рассказала о планах на будущее
Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.
Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития, - написала Елена Зеленская.
Читай также: Визит Владимира и Елены Зеленских в США: Какие наряды выбрала первая леди
Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.
Елена Зеленская на мероприятии появилась в классическом брючном костюме небесного цвета.
Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!
Напомним, в Сети опубликовали редкие со свадьбы Владимира и Елены Зеленских. На фанатской странице первой леди появились архивные свадебные снимки президентской четы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.