Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Комментариев: 3
Жена президента посетила важное мероприятие.
Елена Зеленская посетила мероприятие
Елена Зеленская посетила мероприятие
instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди мира в ООН. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Читай также: “Настало время действовать“: Елена Зеленская рассказала о планах на будущее

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. 

Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития, - написала Елена Зеленская.

Читай также: Визит Владимира и Елены Зеленских в США: Какие наряды выбрала первая леди

Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.

Елена Зеленская на мероприятии появилась в классическом брючном костюме небесного цвета.

Напомним, в Сети опубликовали редкие со свадьбы Владимира и Елены Зеленских. На фанатской странице первой леди появились архивные свадебные снимки президентской четы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, первая леди, визит, ООН, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
don002    25.09.2019, 16:14
Оценка:  +2
don002
Тупые писаки заголовков БМ во всей своей красе
Кайдаш    25.09.2019, 16:01
Оценка:  -2
Кайдаш
То ли лед, то ли ляд )))
Кайдаш    25.09.2019, 16:38
Оценка:  -1
Кайдаш
Исправили , слава Богу. Люлей наверное из АП отымели ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь