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Двух сотрудников Национального института рака арестовали

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О подозрении сообщили врачу-онкологу и заведующему отделением.
Двух сотрудников Национального института рака арестовали
© kyiv.npu.gov.ua
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  • Подозреваемые взяты под стражу с альтернативой внесения залога
  • Подозреваемые взяты под стражу с альтернативой внесения залога
  • Подозреваемые взяты под стражу с альтернативой внесения залога
Двух сотрудников Национального института рака арестовали
Подозреваемые взяты под стражу с альтернативой внесения залога
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Двое сотрудников Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных, взяты под стражу с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 17 сентября, врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток.

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Теги: институт рака, коррупция, взятки
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