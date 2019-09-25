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Суд ЕС отменил прошлогодние санкции против сына Януковича

Комментариев: 1
В материалах дела указано, что Янукович-младший живет в Санкт-Петербурге.
Александр Янукович еще продолжает оставаться под действием ряда европейских санкций
Александр Янукович еще продолжает оставаться под действием ряда европейских санкций
24tv.ua

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Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против Александра Януковича в 2018 году, однако сын бывшего президента-беглеца продолжает оставаться под действием действующих санкций.

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжение "Европейской правды".

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича-младшего до марта 2019 года.

Примечательно, что в материалах дела указано, что Янукович-младший живет в Санкт-Петербурге.

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В то же время Александр Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 года остается в силе.

Как сообщалось 24 сентября, суд ЕС объяснил, какие санкции снял с Януковича.

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Теги: Янукович, санкции, Европейский союз
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Комментариев (1)
nelci    25.09.2019, 18:09
Оценка:  +1
nelci
Такие были мечты обвинить Януковичей хоть в чем нибудь, и такая незадача, суд ЕС отменил все против обоих....
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