"Нации объединяют бедствия и войны": Зе призвал к обновлению ООН

По мнению президента, механизмы Огранизации Объединенных Нациой не являются безупречными.

Президент Владимир Зеленский считает, что ООН нуждается в обновлении. Об этом он заявил во время своего выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", - сказал он.

"Организация Объединенных Наций. И будем откровенны - есть нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно их объединяет? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал Зеленский.

"На этой самой высокой в ​​мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям, праведные обещания. Пришло время сделать так, чтоб они всегда подкреплялись реальными делами", - призвал он.

"Противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами. Not by word. But by war", - подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.

