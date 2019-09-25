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"Нации объединяют бедствия и войны": Зе призвал к обновлению ООН

Комментариев: 2
По мнению президента, механизмы Огранизации Объединенных Нациой не являются безупречными.
Зеленский выступил с трибуны ООН
Зеленский выступил с трибуны ООН
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский считает, что ООН нуждается в обновлении. Об этом он заявил во время своего выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", - сказал он.

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"Организация Объединенных Наций. И будем откровенны - есть нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно их объединяет? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал Зеленский.

"На этой самой высокой в ​​мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям, праведные обещания. Пришло время сделать так, чтоб они всегда подкреплялись реальными делами", - призвал он.

"Противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами. Not by word. But by war", - подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.

 

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Теги: Зеленский, ООС, выступление, Генассамблея, Нью-Йорк
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Комментариев (2)
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nelci    25.09.2019, 18:15
Оценка:  +2
nelci
Сказано все очень правильно, но при чем тут Украина?
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 18:04
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
если бы не дедушка Сталин, который ввел в пику пиндосам и хyесаксам УССР, БССР и РСФСР в ООН, срaная окраина сидела бы в жoпе глубоко. вам молится на дедулю надо, рагули eбаные, что хоть иногда срeте перед всем миром
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