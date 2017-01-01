СНБО встретился с советником по вопросам оборонной реформы из Британии

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и борьбу с агрессией РФ.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк провел встречу с советником по стратегическим вопросам оборонной реформы от Великобритании генералом сэром Гордоном Мессенджером. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Во время встречи речь шла о поддержке со стороны Великобритании реформ в секторе обороны и безопасности Украины, а также о новой стратегии национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Данилюк и Мессенджер обсудили ситуацию на Донбассе. Мессенджер высказал мнение о важности опыта Украины в борьбе с гибридной российской агрессией.

Также стороны во время встречи обменялись опытом в вопросе методологии определения рисков национальной безопасности.

Ранее в СНБО разъяснили ситуацию с лицензией телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

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