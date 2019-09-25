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“Надеюсь, это не анонс”: Зеленский оценил риски Третьей мировой

Комментариев: 1
По словам президента Украины, риски существуют и они очень большие.
Зеленский сделал заявление в ООН
Зеленский сделал заявление в ООН
ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все разговоры о вероятности Третьей мировой войны, которая в случае ее начала станет последней для всего мира, являются следствием осознания ее непосредственной угрозы, а “не анонсом“. 

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Об этом президент сказал, завершая свою речь на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

“Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо“, - подытожил президент Зеленский.

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Помимо выступления перед делегатами Генассамблеи ООН, на полях мероприятия Владимир Зеленский проведет ряд важных государственных встреч и посетит много мероприятий.

Напомним, Зеленский уже пообщался с Трампом накануне переговоров. Президенты с женами посетили мероприятие.

 

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Теги: Зеленский, война, Третья мировая война, анонс
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Комментариев (1)
Letohradek    25.09.2019, 18:03
Оценка:  0
Letohradek
Надо же ... какое неожuданное умозаключение ))))
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