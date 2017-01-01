Спецоперация проводилась в рамках расследования по делу о покушении на офицера полиции.

В полиции рассказали об итогах сегодняшних обысков на Закарпатье

В полиции рассказали об итогах сегодняшних обысков на Закарпатье

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В результате спецоперации, состоявшейся сегодня на Закарпатье, правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции Андрея Иванкива. Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

Как указано в сообщении, организатором преступления, имевшего место в июле этого года, оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, для ликвидации жертвы подобравший киллера. Мотив преступления, связан с прекращением так называемых “сеток“, которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ путем подкупа избирателей.

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В ходе спецоперации были задержаны главные фигуранты преступления 38-летний организатор и 25-летний исполнитель покушения на убийство полицейского. Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора.

Обнаружены и изъяты деньги, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Сообщается, что сейчас задержанных уже доставили в Киев и объявили им подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.

Напомним, сегодня в Ужгороде и других населенных пунктах Закарпатья состоялись многочисленные обыски.

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