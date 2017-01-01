СБУ заявила о вывозе сепаратиста из "ЛНР"

Задержанный житель Луганской области принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели в Луганской области специальную операцию, по результатам которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали сепаратиста "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 сентября.

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях недалеко от Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НВФ "ЛНР" недалеко от оккупированного Сорокино. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных статьями о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической группы или террористической организации (ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Фото: СБУ

Ранее СБУ задержала двух украинок, которые обеспечивали сепаратистов "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ перекрыли крупный канал поставок продуктов на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

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