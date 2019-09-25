Зеленский встретился с президентом Румынии
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США, где проходит Генассамблея ООН, встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
Глава украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства.
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Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время.
Отдельно было уделено внимание сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.
Мы начали внедрять много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам, – отметил Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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