Зеленский встретился с президентом Румынии

После протокольного общения главы государств договорились нанести визиты друг другу.

Читай также: Зеленский оценил риски Третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США, где проходит Генассамблея ООН, встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Глава украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства.

Читай также: Зеленский встретился с премьер-министром Швеции

Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время.

Отдельно было уделено внимание сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

Мы начали внедрять много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.