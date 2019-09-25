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Зеленский встретился с президентом Румынии

Комментариев: 2
После протокольного общения главы государств договорились нанести визиты друг другу.
Зеленский встретился с президентом Румынии
Зеленский встретился с президентом Румынии
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США, где проходит Генассамблея ООН, встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Глава украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства.

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Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время.

Отдельно было уделено внимание сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

Мы начали внедрять много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Теги: Владимир Зеленский, Румыния, США, Генассамблея ООН
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Комментариев (2)
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WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 19:35
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
не, интересней чтоб с папуасами встретился, они человечинкой маринованной угостят из старых запасов, в сеть выложишь. а то цыганва, банально, неинтересно....
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 19:31
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
да я сегодня с со сворой алабаев встретился, вот это новость! хyли та цыганва....
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