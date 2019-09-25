Британская делегация во главе с госсекретарем по обороне посетила ООС

Иностранных партнеров сопровождали министр обороны Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства.

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24 сентября, иностранная делегация во главе с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом посетила район проведения ООС, сообщил штаб ООС.

Иностранных партнеров сопровождали министр обороны Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Как отметил командующий ООС, боевики продолжают активно обстреливать позиции ВСУ.

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"Более того, в нарушение международного права и пренебрегая нравственными ценностями, ведется огонь в направлении мирных населенных пунктов", - отметил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"При этом наши подразделения продолжают выполнять взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений", - заверил он.

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Кравченко подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областях регулярных российских войск, а также о постоянных поставках оружия и боеприпасов с территории РФ.

Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении. В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере.

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