Полиция провела масштабную операцию на Закарпатье

На Закарпатье правоохранители провели обыски и задержали организатора и исполнителя покушения на убийство полицейского. Организатором оказался бывший сотрудник местной полиции.

В Ужгороде полиция задержала 38-летнего организатора покушения на убийство полицейского, которым оказался бывший работник милиции Закарпатья, и 25-летнего исполнителя покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 25 сентября.

"Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой, на самом деле, выполняли заказные грязные дела", - говорится в сообщении.

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Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-полицейский, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты Верховной Рады, путем подкупа избирателей, указали в полиции.

"Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружено и изъято деньги, четыре пистолета, одно ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. На настоящее время задержанные уже доставлены в Киев и им объявлены подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям", - отмечается в сообщении.

Сегодня стало известно, что на Закарпатье прошли массовые обыски. Правоохранители задержали руководителя федерации бокса Закарпатья, экс-депутата Павла Балогу и правоохранителя.

Ранее сообщалось, что в область отправили Нацгвардию и 80 следователей. В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников.

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