ГБР выясняет, не могли ли Трубу прослушивать его же сотрудники

Центральный аппарат ГБР запросил у терруправлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы .

В ГБР пытаются понять, не могли ли прослушку в кабинет директора поставить свои же пресс-служба ГБР

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Центральный аппарат ГБР открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке директора Романа Трубы, которую он нашел у себя в кабинете, об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник.

Дело расследуется по части 1 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

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В рамках расследования центральный аппарат ГБР запросил у терруправлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко и проводились ли в их отношении негласные следственные действия.

Напомним, Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы.

Ранее в ГБР заявили, что Прослушка Трубы навредит не его имиджу, а расследованиям.

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