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Зеленский и Трамп пожаловались друг другу на Меркель - стенограмма

Комментариев: 5
Обсуждая помощь Украине в борьбе с российской агрессией, два президента высказали недовольство пассивностью ЕС и особенно ФРГ.
Зеленский и Трамп с женами во время встречи в Нью-Йорке 24.09.2019
Зеленский и Трамп с женами во время встречи в Нью-Йорке 24.09.2019
Пресс-служба президента Украины

Читай также: Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского

Во время скандального разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшегося в июле этого года, главы государств посетовали на то, что Франция и Германия делают слишком мало для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Это следует из стенограммы разговора, опубликованной сегодня канцелярией американского президента.

Первым этот вопрос затронул Дональд Трамп:

Мы сделали довольно много для Украины. Мы приложили много усилий и потратили много времени. Гораздо больше, чем европейские страны. А они должны помогать больше, чем делают по факту. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, это то, о чем вы должны действительно спросить их. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она просто говорила об Украине, но она не делает ничего, - заявил хозяин Белого дома.

В свою очередь Владимир Зеленский горячо поддержал своего американского коллегу:

Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины, - сказал Зеленский.

Напомним, в США началась процедура импичмента Трампа из-за его попыток давить на Зеленского во время телефонного разговора, состоявшегося 25 июля.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Макрон, стенограмма
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    25.09.2019, 19:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВО ВСЕМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КУЧА ДЕРЬМА ЛЕЖАЩАЯ НА ПОРОГЕ РОССИИ....
АМЕРИКОСЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА.....)))))
VSHIVANKA    25.09.2019, 19:49
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА КАК ВЗДОРНАЯ , СКАНДАЛЬНАЯ , БАЗАРНАЯ БАБА , КОТОРАЯ СЧИТАЕТ , ЧТО ВЕСЬ МИР ВЕРТИТСЯ ВОКРУГ НЕЕ , И ВСЕ ЕЙ ЧТО-ТО ДОЛЖНЫ И ОБЯЗАНЫ.....))))
VSHIVANKA    25.09.2019, 19:47
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об усталости Евросоюза от Украины. По ее словам, Киев не следует советам своих западных партнеров по борьбе с коррупцией и олигархами. Лидер Эстонии также не исключила, что ряд стран ЕС может поступиться интересами Украины, ради взаимодействия с Россией....
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 19:46
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
дyрных нема выгрeбать по новой. рядовые до сих пор помнят стaлинград и кyрск, и внукам рассказали-нуeвонaхyй зaлyпaться
ThaiFever    25.09.2019, 19:21
Оценка:  +2
ThaiFever
Зеля Дурак с большой буквы , наехал на всех в ООН , на Меркель, Путина , Макрона , - потом не обижайся что все идет не по плану.
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