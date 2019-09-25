Зеленский и Трамп пожаловались друг другу на Меркель - стенограмма

Обсуждая помощь Украине в борьбе с российской агрессией, два президента высказали недовольство пассивностью ЕС и особенно ФРГ.

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Во время скандального разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшегося в июле этого года, главы государств посетовали на то, что Франция и Германия делают слишком мало для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Это следует из стенограммы разговора, опубликованной сегодня канцелярией американского президента.

Первым этот вопрос затронул Дональд Трамп:

Мы сделали довольно много для Украины. Мы приложили много усилий и потратили много времени. Гораздо больше, чем европейские страны. А они должны помогать больше, чем делают по факту. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, это то, о чем вы должны действительно спросить их. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она просто говорила об Украине, но она не делает ничего, - заявил хозяин Белого дома.

В свою очередь Владимир Зеленский горячо поддержал своего американского коллегу:

Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины, - сказал Зеленский.

Напомним, в США началась процедура импичмента Трампа из-за его попыток давить на Зеленского во время телефонного разговора, состоявшегося 25 июля.

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