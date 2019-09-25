Лавров объяснил, что у него с Зеленским были не переговоры, а беседа

С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, подчеркнул глава МИД РФ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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"С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - заверил он. Лавров обратил внимание на противоречивые высказывания по этой теме советников Зеленского.

"В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в нормандском формате, ни в контактной группе", - пояснил он.

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"Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды", - добавил он.

Напомним, ранее в ОП раскрыли детали переговоров Лаврова и Зеленского.

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