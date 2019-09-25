Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров объяснил, что у него с Зеленским были не переговоры, а беседа

Комментариев: 1
С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров рассказал о беседе с Зеленским
Лавров рассказал о беседе с Зеленским
УНИАН

Читай также: Зеленский провел краткие переговоры с Лавровым – СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Читай также: Путин созвал Совбез РФ для обсуждения разговора с Зеленским

"С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - заверил он. Лавров обратил внимание на противоречивые высказывания по этой теме советников Зеленского. 

"В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в нормандском формате, ни в контактной группе", - пояснил он.

Читай также: Лукашенко поддержал идею Зеленского касательно переговоров с Путиным

"Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды", - добавил он.

Напомним, ранее в ОП раскрыли детали переговоров Лаврова и Зеленского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: МИД РФ, Лавров, Зеленский, Украина, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ПНХвата    25.09.2019, 19:48
Оценка:  +1
ПНХвата
Конь педальный)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь