Зеленский назвал Трампа "великим учителем" - стенограмма

Президент Украины порадовался, что Трамп звонит ему после каждой политической победы и сделал ему "комплимент".

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В ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 июля между президентами Украины и США, Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа “великим учителем“. Это следует из стенограммы разговора, опубликованной сегодня канцелярией американского президента.

Сначала глава украинского государства указал на то, что впервые телефонный разговор между ними состоялся сразу после победы Зеленского на президентских выборах:

И вот во второй раз вы сейчас звоните, когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, мне нужно участвовать в выборах чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще и мы могли чаще разговаривать, - заявил Зеленский.

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В ответ на это Трамп заявил, что теперь Украина, вероятно “очень рада этому“. На что Зеленский, подражая предвыборным лозунгам самого Трампа, в свою очередь сказал следующее:

Ну да, честно говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотели осушить болото (аллюзия на предвыборную риторику Трампа – ред.) здесь, в нашей стране. Мы привели много новых людей. Не старых политиков, а не типичных политиков, потому что мы хотим новый формат и новый тип правительства... Вы великий учитель для нас и в этом.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, из-за которого в США разразился скандал.

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