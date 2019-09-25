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У Порошенко похвалили Зеленского за выступление в ООН

Комментариев: 5
Геращенко написала, что выступление Зеленского было достойным, а также положительно отозвалась о том, что он правильно расставил акценты по Донбассу и назвал Россию агрессором.
Геращенко похвалила выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Геращенко похвалила выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Депутат Верховной Рады от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом она написала на своей странице в Facebook в среду, 25 сентября.

"Выступление президента Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН- достойное. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слепака... Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - написала она.

Напомним, что ранее Зеленский провел переговоры с президентом Румынии. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.

Также сообзалось, что Зеленский предлагает Норвегии добывать газ в Украине. Президент Украины и премьер-министр Норвегии обсудили необходимость сохранения высокого уровня взаимодействия между государствами, а также о привлечении инвестиций из Норвегии в проекты по восстановлению Донбасса.

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Теги: Порошенко, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    25.09.2019, 20:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
РЕКВИЗИТ ДЛЯ ШОУ КОНЕЧНО СЛАБОВАТ ПРОТИВ ПОРОСЯТКИНОГО , НО НИЧЕГО , НАУЧИТСЯ , ЕЩЁ ВСЕ ВПЕРЕДИ .....)))
СУГС !!!
ПНХвата    25.09.2019, 21:12
Оценка:  0
ПНХвата
ПНХ вафлист и пядарас ватный)))!
Педру_Слава    25.09.2019, 20:45
Оценка:  -1
Педру_Слава
вот так просто петух загубил карьеру Зели
ПНХвата    25.09.2019, 21:14
Оценка:  0
ПНХвата
Петух тебя родил, через очко!)))
Антибес    25.09.2019, 20:25
Оценка:  -2
Антибес
У порошенко похвалили Зе?Гыгыгыгыгы!!!А что такое порошенко чтобы хвалить Президента Украины?А у кочегара дяди Толи с Борщаговки случайно Зе не похвалили?Ведь его мнение гораздо более весомее чем мнение какого-то порошенко.)))))))))
ПНХвата    25.09.2019, 21:13
Оценка:  0
ПНХвата
Пядрило иди отсоси член ...всем пасрать на тебя и твою писанину!!!)))
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