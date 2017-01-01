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Полицейский насмерть сбил человека на Харьковщине

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Сотрудник полиции сам подал рапорт о том, что может быть причастен к ДТП. Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия.
В Купянске полицейский подал рапорт об участии в смертельном ДТП
В Купянске полицейский подал рапорт об участии в смертельном ДТП
Корреспондент.net

В Купянске в Харьковской области в ДТП погиб пешеход. Один из полицейский написал рапорт о своей причастности к аварии. Назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 25 сентября.

Сотрудник Купянского отдела полиции обратился с рапортом о том, что он может быть причастен к аварии. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

ДТП произошло 22 сентября около 5:00 в переулке Спортивном. Неустановленный пока человек, управляя транспортным средством, совершил наезд на другого гражданина и скрылся с места происшествия. От полученных травм 25-летний мужчина скончался на месте.

Открыто производство по ч.2 ст.286 (нарушение ПДД водителем) Уголовного кодекса. Об указанном событии полиция сообщила в Госбюро расследований.

Напомним, что ранее водитель погиб в ДТП из-за халатности полиции. Полиция не убрала автобус, который ранее попал в аварию, и в него врезался другой водитель. От полученных травм он скончался на месте.

Также сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка. ДТП произошло, когда пешеходы переходили улицу по "зебре". В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.

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Теги: ДТП, Харьковская область, полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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