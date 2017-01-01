Радиостанции в Украине перевыполняют языковую квоту

Норму по языковой квоте на украинском радио перевыполняют почти на 20%. За год количество украинскоязычного контента выросло на 5%.

Украинские радиостанции перевыполняют законодательную норму по языковым квотам почти на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в среду, 25 сентября.

Там отметили, что в среднем 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях, звучат на украинском языке.

"Показатель в 53% является усредненным значением и превышает прошлогодний показатель на пять процентных пунктов. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов", - сказано в сообщении.

Среди регионов лидером по количеству украиноязычных песен на радио является Сумщина - 51%. Наименьшие показатели в Хмельницкой и Днепропетровской областях: 36% и 38% соответственно.

Напомним, что ранее тиражи украиноязычных книг удвоились за год. В то же время тиражи книг на русском языке падают.

Также сообщалось, что на ВНО еще пять лет не будут проверять новое украинское правописание. Школам дадут пять лет на то, чтобы новые нормы правописания вошли в устоявшуюся систему обучения.

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