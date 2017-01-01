Агрессия и оружие. О чем Зеленский говорил в ООН

Президент Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, отметив в начале, что он молодой политик, который еще не столкнулся со скепсисом суровой геополитической реальности.

О войне против Украины

"Расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучшим баритонов и контратенор всего мира... Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит это сделать. Она выглядит так"

Президент продемонстрировал пулю.

"12,7 миллиметра. Которые не просто остановили его карьеру, они прервали его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21 век - век возможностей, где у вас, вместо быть услышанным, есть возможность быть убитым...В современном мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности".

“5 лет продолжается война в Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала в Украине полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тысяч погибших, 3 тысячи раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры растут”.

О ядерном оружие

"Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Потому что нам, вы знаете, казалось, что все мы строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок".

“В конце концов в этом “новом” мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому кто, как не Украине, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?”

Об ООН

“Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, а следовательно - нуждаются в обновлении. Организация Объединенных Наций. И будем откровенны - нации сегодня действительно объединены? А даже если так, то что именно их объединяет? Это бедствия, катастрофы, войны”.

О войнах и победах в них

“В этот день, 25 сентября, скончался Эрих Мария Ремарк. А 90 лет назад мир увидел его роман На Западном фронте без перемен. Напомню слова из предисловия к нему: “Это попытка рассказать о поколении, искалеченное войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов”. А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это Прощай, оружие! Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: “Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать ...” Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение - это путь к новой войне. Которую невозможно, просто невозможно выиграть победами. Некоторые сейчас говорят: “Третьей мировой войны не будет. Будет последняя”. Надеюсь, эта фраза - осознание угрозы для планеты, а не анонс”