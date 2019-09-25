Зеленский начал встречу с Трампом

Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украину в США для участия в Генеральной ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский отправился в США на три дня Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Офис украинского президента в среду, 25 сентября.

Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

В свою очередь Дональд Трамп отреагировал на начало встречи в своем Twitter.

"Вау! Ведущий адвокат Украины разоблачил Байдена", – написал Трамп.

Wow! “Ukraine Whistleblower’s lead attorney donated to Biden.” @FreeBeacon — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

Ранее в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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