Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский начал встречу с Трампом

Комментариев: 1
Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украину в США для участия в Генеральной ассамблеи ООН.
Владимир Зеленский отправился в США на три дня
Владимир Зеленский отправился в США на три дня
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Офис украинского президента в среду, 25 сентября.

Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

В свою очередь Дональд Трамп отреагировал на начало встречи в своем Twitter.

"Вау! Ведущий адвокат Украины разоблачил Байдена", – написал Трамп.

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

Ранее в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, президент, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    25.09.2019, 22:04
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ ВОТ И КЛОУН НЕ СДЕРЖАЛСЯ И ПРИПЕРСЯ НА ШОУ С РЕКВИЗИТОМ.....))) ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ДВА ОТЛИЧИЯ ОТ ПОРОСЯТКО , ЭТО ВОЗРАСТ И РАЗМЕР КОШЕЛЬКА , НО ЭТО ДЕЛО НАЖИВНОЕ.....)))
РАЗВЕ ЗА ЭТО ЧУЧЕЛО ГОЛОСОВАЛИ 73 %. ?
СУГС ??? )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь