Зеленский начал встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Офис украинского президента в среду, 25 сентября.
Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.
В свою очередь Дональд Трамп отреагировал на начало встречи в своем Twitter.
"Вау! Ведущий адвокат Украины разоблачил Байдена", – написал Трамп.
Wow! “Ukraine Whistleblower’s lead attorney donated to Biden.” @FreeBeacon— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019
Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.
Ранее в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.
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