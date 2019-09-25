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Трамп дал совет Зеленскому насчет России

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Президент США верит, что Зеленский и Путин встретятся и смогут урегулировать конфликт на Донбассе.
Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке
Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке
Прес-служба президента України

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе. Об это он сказал в ходе двусторонней встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

"Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту (президента – ред.), вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией. Продолжайте в том же духе", – заявил Трамп.

По его мнению, президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", – сказал глава американской администрации.

В свою очередь Владимир Зеленский считает, что только совместные усилия ЕС и США могут помочь урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он и добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Россия, Украина, Путин, донбасс, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    25.09.2019, 22:47
Оценка:  0
Антибес
Короче,посыл хозяина таков:я умываю руки,договаривайтесь с Путиным сами,а Европа может делать всё что угодно.))))))))))))))))
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