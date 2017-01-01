Зеленский на встрече с Трампом: никто не оказывал давления

Все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора.

Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", - сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Кроме того, Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина независимая страна, и он не давал обещаний расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

Сам же президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что он может… Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал он во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

"Я знаю, что президент Украины хочет остановить коррупцию. Я считаю, что его избрали, прежде всего, чтобы победить коррупцию. И если он сделает, то окажет всему миру большую услугу. Думаю, что у него получится добиться успеха", - подчеркнул Трамп.

Президент США также говорил о необходимости борьбы с коррупцией в ответ на призыв Зеленского инвестировать в Украину.

Зеленский рассказал Трампу о большом количестве принимаемых сейчас Верховной Радой Украины законов, которые направлены на реформы в правоохранительной системе для борьбы с коррупцией и в экономике.

Ранее президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ней не было "давления".

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: полный текст

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