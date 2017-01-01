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Названы этапы реформирования Генпрокуратуры

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Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов.
Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ
Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ
Корреспондент

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По словам Рябошапки, в рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года", - сообщил Рябошапка.

Сообщается, что аттестация будет состоять из трех этапов - двух экзаменов и собеседования. К каждому последующему этапу будут допускаться прокуроры, прошедшие предварительный этап. Комиссии будут состоять из представителей, делегированных международными организациями.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла президентский законопроект о реформировании Генпрокуратуры.

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Теги: Генпрокуратура, реформа, прокуроры, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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