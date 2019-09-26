Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече

Встреча прошла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой президенты Украины и США обменялись шутками.

"Он сделал меня более популярным, чем я его", - сказал в начале под смех присутствующих американский президент о Зеленском, после телефонного разговора с которым в США запустили процедуру импичмента Трампа.

Президент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.

В свою очередь Зеленский сказал, что "намного лучше быть по телевизору, чем по телефону", - также вызвав смех присутствующих.

Затем Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. "Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник, как это сказать по-английски... также не нашел времени. Можете пообещать, что приедете в нашу прекрасную страну?", - спросил Зеленский.

Трамп ответил, что "постарается". Президент США добавил, что знает многих украинцев и "у Украины огромный потенциал". "Я знаю. Потому что я из этой страны", - ответил Зеленский, вновь под смех присутствующих.

Глава государства также призвал Трампа в шуточной манере согласовать дату его официального визита в Вашингтон, который еще с лета никак не состоится.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение в Вашингтон. Вы пригласили меня, но мне кажется, простите, забыли назвать мне дату", - сказал Зеленский, чем вновь вызвал смех в зале.

Президенты общались без переводчика.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в рамках визита президента Украины в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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