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Зеленский назвал свои первоочередные задачи

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Первоочередная задача президента Украины – "вернуть наши территории – Крым и Донбасс".
Зеленский рассказал о двух войнах в Украине
Зеленский рассказал о двух войнах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 25 сентября в Нью-Йорке с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и поблагодарил США за поддержку Украины, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, Зеленский отметил, что его первоочередная задача – "вернуть наши территории – Крым и Донбасс".

"У нас две войны. Первая – с коррупцией, но мы в этой войне, я уверен, победим. И моя первоочередная задача – остановить войну на Донбассе и вернуть наши территории – Крым, Донбасс. Спасибо за вашу поддержку в этом деле", – отметил Зеленский во время встречи.

Владимир Зеленский также отметил заинтересованность Украины в американских инвестициях, говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе. 

Нормандская встреча состоится без участия США

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Теги: Крым, встреча, донбасс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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