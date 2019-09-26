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В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

Комментариев: 1
За пять лет Евросоюз собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.
В ЕС отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
В ЕС отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Getty Images

В Европейском союзе отреагировали на критику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора в июле относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. 

Так, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная".

Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки. 

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении Коцьянчич.

Как отметила представитель ЕС, указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

Напомним, в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.

Трамп призвал Европу выделять больше денег Украине

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Теги: ЕС, помощь, критика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.09.2019, 06:07
Оценка:  +1
Антибес
Неблагодарность-она такая!
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