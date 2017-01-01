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На Донбассе враг 32 раза нарушил режим тишины, трое бойцов ВСУ ранены

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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов
Враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов
unn.com.ua

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25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • пять раз вблизи Марьинки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Опытного и Новотроицкого — из автоматических гранатометов;
  • неподалеку от Авдеевки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Майского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • пять раз неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Южного — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Светлодарска — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
  • дважды вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Луганского — с станковой противотанкового гранатомета;
  • в районе Зайцев — из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один — боевое травмирования.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Как сообщалось 25 сентября, военные испытали украинский танк с помощью пива.

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Теги: ООС, вонйна, Донбасс, ВСУ
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