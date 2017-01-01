В Каховке вооруженный дезертир захватил заложницу

Задержанный ранеее заключил контракт с одной из бригад ВСУ, откуда и дезертировал.

В Каховке Херсонской области вечером 25 сентября вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из жилых домов и взял в заложники женщину.

Об этом в Facebook сообщило издание Каховская Заря.

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“В центре города, возле военкомата, неизвестный вооруженный человек забаррикадировался в одном из жилых зданий. По словам очевидцев была слышна стрельба. По неподтвержденной информации неизвестным может быть бывший служащий вооруженный сил, ранее проходивший службу в зоне АТО“, - говорится в сообщении.

По словам соседей, он часто злоупотреблял алкоголем. Участником боевых действий в зоне АТО или ООС он не был. Позже в полиции Херсонской области сообщили о задержании злоумышленника, угрожавшего применением оружия.

“Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия“, - говорится в сообщении.

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На место происшествия срочно выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал. По факту угроз работникам правоохранительного органа открытое уголовное производство.

По словам главы ОО “Участники АТО “СКИФ“, задержанный около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда и дезертировал.

Как сообщалось 23 сентября, житель Запорожья взял в заложницы свою бабушку и угрожал суицидом.

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