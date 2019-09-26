В Николаеве мужчина бросался на прохожих и умер под райотделом полиции

Мужчина имел явные признаки наркотического опьянения.

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В городе Николаев 25 сентября около 18:30 патрульные получили вызов о том, что возле одного из домов на проспекте Корабелов совершает хулиганские действия неизвестный, цепляется и бросается на прохожих.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Оперативно прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. Неизвестный нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. На замечание не реагировал. Поскольку гражданин вел себя неадекватно, патрульные приняли решение надеть ему наручники, чтобы мужчина не навредил себе или окружающим. После этого полицейские вызвали психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи в помещение Корабельного отдела полиции, куда они планировали доставить неизвестного.

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У отдела полиции, при выходе из служебного автомобиля, мужчина продолжил вести себя неадекватно, упал на землю и пытался нанести себе телесные повреждения. Стражи порядка держали его чтобы он себе не навредил. Внезапно патрульные заметили, что гражданин прекратил сопротивляться и начинает терять сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место еще одну карету скорой. После приезда медиков и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой.

Департаментом патрульной полиции назначено служебное расследование. Полицейских на время проведения расследования отстранили от занимаемых должностей для обеспечения максимальной объективности. По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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