В Москве убили террористку "ЛНР" из Прикарпатья

Девушке просто сломали шею.

Террористка Екатерина Токаренко была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги" соцсети

В столице российской Федерации Москве была найдена мертвой уроженка Ивано-Франковска Екатерина Токаренко, которая воевала на Донбассе на стороне пророссийских террористических бандформирований “ЛНР“.

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, передает Униан.

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По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей. Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью “за боевые заслуги“.

Как сообщалось 3 сентября, в Москве по делу экс-министра РФ арестовали “гостью“ из ОРДЛО .

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