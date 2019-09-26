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В Москве убили террористку "ЛНР" из Прикарпатья

Комментариев: 4
Девушке просто сломали шею.
Террористка Екатерина Токаренко была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги"
Террористка Екатерина Токаренко была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги"
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В столице российской Федерации Москве была найдена мертвой уроженка Ивано-Франковска Екатерина Токаренко, которая воевала на Донбассе на стороне пророссийских террористических бандформирований “ЛНР“.

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, передает Униан.

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По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей. Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью “за боевые заслуги“.

Как сообщалось 3 сентября, в Москве по делу экс-министра РФ арестовали “гостью“ из ОРДЛО .

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Теги: Донбасс, Москва, "ЛНР", убийство, Россия, война
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Комментариев (5)
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Хитрый-Лис    26.09.2019, 09:39
Оценка:  0
Хитрый-Лис
А шо такое?
BROKER666    26.09.2019, 09:37
Оценка:  +1
BROKER666
собаке собачья смерть...
addinol2008    26.09.2019, 09:34
Оценка:  +2
addinol2008
награда нашла героиню
PINKIPAU    26.09.2019, 09:21
Оценка:  +8
PINKIPAU
Скоро шаман наколдует. Путина тоже найдут в сортире, захлебнется собственными рвотными массами.
Letohradek    26.09.2019, 09:19
Оценка:  +8
Letohradek
Замечательная новость! Одной ссученной стало меньше!
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