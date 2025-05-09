Встреча в “нормандском формате” пока не согласована, - Зеленский

Президент сообщил, что пока встреча на стадии подготовки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока встреча в “нормандском формате” не согласована. Об этом он сообщил журналистам на брифинге после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

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Зеленский отметил, что стороны переговоров пока не согласовали даже дату встречи в “нормандском формате”, но процесс на стадии подготовки.

Мы говорили с госпожой Меркель по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована, - сообщил Зеленский.

Напомним, нормандская встреча состоится без участия США. Ближайшая встреча пройдет в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция.

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